Путин заявил, что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии

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Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая около 85% всех потребностей страны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с сербским президентом Александром Вучичем.

"Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо", – отметил он.

По словам российского лидера, по маршруту Турецкий поток поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа проходят штатно.

В свою очередь, Вучич указал, что поставки газа из России являются жизненно важным вопросом. Сербия надеется на сохранение или улучшение условий этих поставок, подчеркнул он.

При этом, как сказал Путин, "Газпром" увеличивает объемы поставок сверх обязательств.

Ранее Вучич сообщил, что российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций Соединенных Штатов до 27 июня. Он также указал, что покупатели сжиженного природного газа из Штатов вынуждены будут просить газ у РФ.

