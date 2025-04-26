Вучич заявил, что российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций США

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Российско-сербская компания NIS получила третью отсрочку от санкций Соединенных Штатов до 27 июня. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Отмечается, что правительство Сербии 25 апреля обратилось к министерству финансов США с просьбой о предоставлении отсрочки санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому").

"Сербия смогла получить новую отсрочку санкций для NIS, на этот раз на два месяца, до 27 июня. Спасибо нашим американским партнерам за понимание позиции Сербии", – отметил Вучич.

Ранее Вучич говорил, что государство не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич добавил, что Сербия уже давно сохраняет политику приверженности принципам международного права, планирует и дальше ее продолжать.