Вучич назвал открытым и честным разговор с Путиным в Пекине

Фото: kremlin.ru

Сербский президент Александр Вучич назвал открытым, честным и важным разговор с Владимиром Путиным в Пекине, передает ТАСС.

В процессе диалога политики затронули тему американских санкций, наложенных на российско-сербскую компанию "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому".

По словам Вучича, этот вопрос Москва и Белград будут решать совместными усилиями. Стороны, уточнил он, хотят сохранить компанию и ее деятельность. При этом Сербия не планирует национализировать предприятие.

"Надеюсь, что большие игроки (РФ и США – Прим. ред.) смогут договориться по этому вопросу", – подчеркнул он в трансляции агентства Tanjug.

Комментируя беседу с российским лидером журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, президент Сербии уточнил, что разговор касался и других тем, которые важны для обеих сторон.

Среди них были как военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики, так и присутствие российских компаний в инфраструктурных проектах.

"До скорой встречи в Москве и в Белграде", – подытожил Вучич.

Как ранее рассказал Путин, Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая около 85% всех потребностей страны. По его словам, по маршруту "Турецкий поток" поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа проходят штатно.

В свою очередь, Вучич указал, что поставки газа из России являются жизненно важным вопросом. Сербия надеется на сохранение и улучшение условий их осуществления.