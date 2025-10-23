В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для специалистов ключевых отраслей

В Госдуме выступили с идеей компенсировать часть процентной ставки по ипотеке для сотрудников ключевых профессий. Таким образом, для учителя, врача или инженера кредит на квартиру может обойтись по ставке от 4 до 6% годовых. Это позволит десяткам тысяч семей в России переехать из съемных квартир или улучшить жилищные условия.

От специалиста потребуется лишь одно – не менять место работы в течение 5 лет. Если сотрудник уволится раньше, то льготная ставка будет отменена. Предложение уже находится на рассмотрении в правительстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.