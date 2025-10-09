"Деньги 24": эксперт рассказал, где в Москве будет использоваться цифровой рубль

В 2026 году по всей России начнется внедрение цифрового рубля. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, где его собираются использовать в Москве.

По его словам, цифровой рубль будут применять в строительных проектах. Это позволит сразу отслеживать, кто, на что и сколько потратил в длинной цепочке субподрядчиков. Кроме того, с помощью цифрового рубля можно будет контролировать целевое использование различных грантов и субсидий, которые получает бизнес.

Также эксперт сообщил, что цифровой рубль позволит автоматизировать денежные переводы через смарт-контракты. Например, если подрядчик поставил городу товар для столичных школ, и столица его приняла, средства будут направлены поставщику автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.