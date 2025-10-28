Форма поиска по сайту

Новости

28 октября, 07:30

Город

Стоимость вторичных квартир в Москве может вырасти на 5–7% до конца года

Стоимость вторичных квартир в Москве может вырасти на 5–7% до конца года. Это связанно с сезонным ростом спроса.

Все это также может отразиться и на аренде жилья. Сейчас за съем однокомнатной квартиры в разных районах столицы цены стартуют от 52 до 66 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатную – минимальная стоимость от 70 до 85 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

