Стоимость вторичных квартир в Москве может вырасти на 5–7% до конца года. Это связанно с сезонным ростом спроса.

Все это также может отразиться и на аренде жилья. Сейчас за съем однокомнатной квартиры в разных районах столицы цены стартуют от 52 до 66 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатную – минимальная стоимость от 70 до 85 тысяч рублей.

