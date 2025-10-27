Форма поиска по сайту

27 октября, 07:45

Новая схема мошенничества с арендой жилья появилась в Москве

В Москве появилась новая схема мошенничества, связанная с оплатой аренды жилья. Злоумышленники пишут арендаторам с новых номеров телефонов, представляясь собственниками квартир. Сначала преступники ведут разговор на общие темы, после чего просят оплатить аренду по новым реквизитам.

Если жертва переводит деньги, мошенники немедленно блокируют ее. Специалисты рекомендуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, которые были лично согласованы с собственником жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

безопасностьгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

