В России мошенники начали массово взламывать аккаунты блогеров

В России мошенники начали массово взламывать аккаунты популярных блогеров и использовать их для обмана подписчиков. На страницах размещают ссылки на якобы конкурсы, где победителям якобы полагаются крупные выигрыши, но для получения денег требуют оплатить пошлину и ввести данные банковской карты.

Под атаку уже попали Дмитрий Масленников, Ида Галич, Ольга Бузова и Оксана Самойлова. Некоторые блогеры до сих пор не могут восстановить доступ к своим профилям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.