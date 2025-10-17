Форма поиска по сайту

17 октября, 16:34

Технологии

ИИ будет вызывать Росгвардию для задержания хулиганов на детских площадках Петербурга

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

Нейросеть в Санкт-Петербурге впервые в России будет отслеживать хулиганов на детских площадках и при необходимости вызывать туда сотрудников Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии.

"В Городском мониторинговом центре нейросеть начала обработку видео и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город", установленных на детских и спортивных площадках", – объяснили в Росгвардии.

При обнаружении угрозы общественному порядку сигнал тревоги получит ближайший наряд Росгвардиию. Сотрудники прибудут на место происшествия в течение нескольких минут.

Ранее компания xAI американского предпринимателя Илона Маска наделила нейросеть Grok функцией компьютерного зрения Grok Vision. При помощи новой функции ИИ может обрабатывать визуальную информацию, а также анализировать различные картинки и видео.

Кроме того, Grok Vision расширяет возможности работы пользователя с искусственным интеллектом, в том числе предлагая решения на основе контекста. Например, нейросеть может распознать предмет на фото, после чего предложить рекомендации по его использованию или найти похожие товары.

