Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом аккаунтов в социальных сетях, передает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Около 12% опрошенных пережили взлом личной или корпоративной почты, 9% столкнулись с поддельными сайтами магазинов, а 8% теряли устройство с данными. Только 10% респондентов заявили, что никогда не встречались с цифровыми угрозами.

В самые распространенные киберинциденты, которые случались с гражданами РФ, вошли мошеннические звонки, вирусы, вредоносные программы, а также фишинговые письма и мошенничество в мессенджерах. Среди самых неприятных последствий – финансовые убытки, потерянные личные документы, утрата доступа к аккаунтам. Каждый пятый также назвал потерю личных фотографий и документов, а каждый седьмой – утраченные рабочие проекты и отчеты.

Кроме того, дополнительные риски создает тот факт, что рабочее и личное пространство тесно переплетены. Больше половины а именно 52%, обсуждают рабочие темы с близкими, но без деталей. Однако 16% регулярно делятся подробностями с друзьями и семьей. Примерно 32% принципиально не обсуждают рабочие вопросы за пределами офиса.

Каждый второй россиянин, столкнувшись с киберинцидентом, пытается справиться своими силами. Около 27% обращаются к коллегам, а 14% – к друзьям и знакомым. За помощью к специалистам IT и информационной безопасности в компании обращаются только 8% опрошенных.

Ранее МВД России рассказало про новую схему мошенничества, связанную с маркетплейсами. Злоумышленники, под предлогом трудоустройства на маркетплейсах, убеждают соискателей передать им код из СМС. После этого мошенники, располагая личными данными человека, оформляют микрозаймы.

