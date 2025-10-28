Поезда ЦППК и МЖД изменят расписание в ноябрьские выходные

В связи с переносом выходных в честь Дня народного единства поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по другому расписанию.

Например, 1 ноября пригородные электрички будут курсировать по расписанию пятницы; 2-го и 3-го числа – по графику субботы; 4 ноября – по расписанию воскресенья; а 5-го числа – по расписанию понедельника.

Тарифы на фирменные экспрессы тоже изменятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.