Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 07:15

Транспорт

Поезда ЦППК и МЖД изменят расписание в ноябрьские выходные

Поезда ЦППК и МЖД изменят расписание в ноябрьские выходные

Плату за парковку отменят в Москве 3 и 4 ноября

"Московский патруль": сотрудники МАДИ организовали патрулирование столичных улиц

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

В Подмосковье состоялся самый тихий автопробег

Движение поездов по одному из путей нового путепровода открылось на северо-востоке Москвы

Самый тихий и экологичный автопробег в истории прошел в Подмосковье

Прозрачные мониторы в окнах появятся в поездах "Москва-2026"

Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года

Новые поезда "Москва-2026" получат технологические улучшения

В связи с переносом выходных в честь Дня народного единства поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московской железной дороги (МЖД) будут следовать по другому расписанию.

Например, 1 ноября пригородные электрички будут курсировать по расписанию пятницы; 2-го и 3-го числа – по графику субботы; 4 ноября – по расписанию воскресенья; а 5-го числа – по расписанию понедельника.

Тарифы на фирменные экспрессы тоже изменятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика