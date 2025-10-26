Форма поиска по сайту

26 октября, 09:30

Квартиры в Бирюлево могут подорожать примерно на 20%

Квартиры в Бирюлево могут подорожать примерно на 20% из-за строительства новой Бирюлевской линии метро. По словам экспертов, близость к будущим станциям, таким как "Лебедянская" и "Липецкая", уже сейчас повышает привлекательность района и стимулирует рост цен на жилье.

Новая линия соединит Бирюлево с МЦК, Замоскворецкой, Троицкой и Большой кольцевой линиями, значительно улучшив транспортную доступность. По опыту других районов, где недавно открыли станции метро, стоимость квартир после запуска линии выросла на 2–5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

