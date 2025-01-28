Клиенты фитнес-клубов начали подавать иски в суд из-за блокировки абонементов

В Москве, Санкт-Петербурге и Туле клиенты фитнес-клубов начали подавать иски из-за блокировки абонементов. Причиной становятся разговоры между посетителями, которые сотрудники клубов трактуют как проведение частных тренировок. Под запретом любые советы, даже если они даются между мужем и женой. Нарушение правил приводит к одностороннему расторжению договора.

Клиенты рассказывают, что столкнулись с резкими мерами. Анна Самолдина рассказала, что их с подругой тренировку прервали замечанием, а Сергей Кузьмин сообщил, что его абонемент был заблокирован без предупреждения.

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