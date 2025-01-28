Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 08:00

Общество

Клиенты фитнес-клубов начали подавать иски в суд из-за блокировки абонементов

Клиенты фитнес-клубов начали подавать иски в суд из-за блокировки абонементов

228 детей родились в Москве 27 января

Самой популярной датой для свадьбы в Москве в этом году стало 25 января

В Москве сохраняется аномально теплая погода

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 28 января

На mos.ru упростили заказ справок и документов

В Госдуме предложили ввести устав для жителей многоквартирных домов

В Москве контрактникам выплатят более 5 млн руб за первый год службы

"Утро": 5 градусов тепла ожидается в Москве днем 28 января

Москвичи рассказали, кем из артистов они восхищаются

В Москве, Санкт-Петербурге и Туле клиенты фитнес-клубов начали подавать иски из-за блокировки абонементов. Причиной становятся разговоры между посетителями, которые сотрудники клубов трактуют как проведение частных тренировок. Под запретом любые советы, даже если они даются между мужем и женой. Нарушение правил приводит к одностороннему расторжению договора.

Клиенты рассказывают, что столкнулись с резкими мерами. Анна Самолдина рассказала, что их с подругой тренировку прервали замечанием, а Сергей Кузьмин сообщил, что его абонемент был заблокирован без предупреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика