Москвичи рассказали, кем из артистов они восхищаются

Жители столицы поделились, кто из известных личностей вызывает у них восхищение. Среди российских артистов москвичи выделяют Олега Газманова за его харизму, Егора Крида – за популярность среди молодежи, Павла Прилучного и Юрия Трибунцева – за искренность и глубину образов.

Из зарубежных звезд отмечают Хоакина Феникса, известного по роли Джокера, подчеркивая его мастерство и талант перевоплощения.

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