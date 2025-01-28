28 января, 07:30Общество
Москвичи рассказали, кем из артистов они восхищаются
Жители столицы поделились, кто из известных личностей вызывает у них восхищение. Среди российских артистов москвичи выделяют Олега Газманова за его харизму, Егора Крида – за популярность среди молодежи, Павла Прилучного и Юрия Трибунцева – за искренность и глубину образов.
Из зарубежных звезд отмечают Хоакина Феникса, известного по роли Джокера, подчеркивая его мастерство и талант перевоплощения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.