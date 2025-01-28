Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 07:30

Общество

Москвичи рассказали, кем из артистов они восхищаются

Москвичи рассказали, кем из артистов они восхищаются

Москвички стали воровать из кинотеатров картонные фигуры турецкого актера Керема Бюрсина

Москвичи рассказали, как они относятся к притоку туристов в столице

Россияне могут столкнуться с задержкой посылок из Китая

В Москве почтили память жертв Холокоста

Новости часа: за 10 лет в Москве капитально отремонтировали 14,5 тысячи домов

В Москве побит температурный рекорд для 27 января

"Московский патруль": москвичам напомнили, что лед на водоемах стал опасным из-за оттепели

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 января

Новости часа: в этом году капитальный ремонт проведут в 2 428 жилых домах – Собянин

Жители столицы поделились, кто из известных личностей вызывает у них восхищение. Среди российских артистов москвичи выделяют Олега Газманова за его харизму, Егора Крида – за популярность среди молодежи, Павла Прилучного и Юрия Трибунцева – за искренность и глубину образов.

Из зарубежных звезд отмечают Хоакина Феникса, известного по роли Джокера, подчеркивая его мастерство и талант перевоплощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика