Около 150 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" в третьем квартале года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 150 тысяч жителей и гостей столицы с июля по сентябрь этого года посетили выставочный павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Павильон "Макет Москвы" – уникальное пространство, где посетителям в увлекательном формате рассказывают о развитии Москвы. Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков", – отметил он.

За третий квартал 2025-го там провели свыше 150 обзорных и тематических экскурсий, около 150 интерактивных викторин и свыше 1,4 тысячи светотехнических представлений. Также в павильоне состоялись 13 тематических мероприятий, приуроченных к важным датам: Дню города, Дню строителя, пятилетию программы комплексного развития территорий, Дню семьи, любви и верности, а также Дню российского кино и Дню знаний.

Особой популярностью у гостей пользовались мероприятия, которые были приурочены к международным и российским праздникам. Можно было не только узнать больше о столице, но и принять участие в интерактивных активностях.

"Макет Москвы" доступен бесплатно каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно на сайте maketmoskvy.ru, через мобильное приложение "Макет Москвы" и по телефонам 8 (925) 237-37-28, 8 (925) 237-37-29.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Культурный город" в парке "Зарядье" выступили более 7 тысяч артистов. В его программу вошли концерты симфонических оркестров и вокальных ансамблей, мультимедийные шоу и показы спектаклей. Всего мероприятия объединили порядка 20 направлений искусства. Фестиваль посетили 500 тысяч человек.

