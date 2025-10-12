12 октября, 19:05Город
"Новости дня": новый ландшафтный парк открыли у набережной реки Сетунь в Москве
В Можайском районе Москвы у набережной реки Сетунь открыли новый ландшафтный парк площадью 9 гектаров. Как сообщил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, здесь высадили более 400 крупномерных деревьев и множество кустарников.
Также создали искусственный пруд и применили современные технологии, включая систему сбора дождевой воды для полива растений. Всего в парке представлено более 100 видов растений, а для посетителей обустроили 6 километров пешеходных дорожек со скамейками, летними верандами и велопарковками.
