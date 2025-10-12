Форма поиска по сайту

12 октября, 19:05

Город

"Новости дня": новый ландшафтный парк открыли у набережной реки Сетунь в Москве

В Можайском районе Москвы у набережной реки Сетунь открыли новый ландшафтный парк площадью 9 гектаров. Как сообщил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, здесь высадили более 400 крупномерных деревьев и множество кустарников.

Также создали искусственный пруд и применили современные технологии, включая систему сбора дождевой воды для полива растений. Всего в парке представлено более 100 видов растений, а для посетителей обустроили 6 километров пешеходных дорожек со скамейками, летними верандами и велопарковками.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

