Новости

22 октября, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": продажа помещений в ЦАО

"Торги Москвы": продажа помещений в ЦАО

Центральный округ Москвы – это давно освоенные деловые районы с исторической застройкой. Несмотря на высокие цены, помещения в ЦАО пользуются повышенным спросом среди инвесторов, многие из которых предпочитают покупать объекты, расположенные в центре, на городских торгах.

Насколько выгодна такая покупка? Какие объекты сейчас предлагает город? Под что их можно приспособить? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Программа: Торги Москвы
экономикагородвидео

