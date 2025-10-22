"Торги Москвы": продажа помещений в ЦАО

Центральный округ Москвы – это давно освоенные деловые районы с исторической застройкой. Несмотря на высокие цены, помещения в ЦАО пользуются повышенным спросом среди инвесторов, многие из которых предпочитают покупать объекты, расположенные в центре, на городских торгах.

Насколько выгодна такая покупка? Какие объекты сейчас предлагает город? Под что их можно приспособить? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.