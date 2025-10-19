Форма поиска по сайту

19 октября, 05:15

Транспорт

"Новости дня": новые перехватывающие парковки открылись в Преображенском районе Москвы

В Преображенском районе автомобилистам стало удобнее ездить и парковаться. Рядом с транспортно-пересадочным узлом "Черкизово" открылись две перехватывающие парковки.

Они расположены с обеих сторон Большой Черкизовской улицы и находятся в шаговой доступности от станции метро, МЦК, железнодорожного вокзала Восточный и остановок общественного транспорта. Теперь водители могут оставить машину и поехать по делам на общественном транспорте.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
