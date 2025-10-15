Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать при прогреве машины во дворе

Адвокат Марина Илич рассказала, что длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов является административным правонарушением. Если автомобиль с работающим двигателем стоит дольше пяти минут, владельца могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

По словам эксперта, чтобы избежать наказания, лучше прогревать машину за пределами жилой зоны, например, на обособленной парковке. В случае привлечения к ответственности важно проверить наличие достоверных доказательств, таких как непрерывная видеозапись длительностью более пяти минут, на которой четко видно автомобиль и его работающий двигатель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.