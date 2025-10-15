Форма поиска по сайту

15 октября, 07:30

Транспорт

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать при прогреве машины во дворе

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать при прогреве машины во дворе

Адвокат Марина Илич рассказала, что длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов является административным правонарушением. Если автомобиль с работающим двигателем стоит дольше пяти минут, владельца могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.

По словам эксперта, чтобы избежать наказания, лучше прогревать машину за пределами жилой зоны, например, на обособленной парковке. В случае привлечения к ответственности важно проверить наличие достоверных доказательств, таких как непрерывная видеозапись длительностью более пяти минут, на которой четко видно автомобиль и его работающий двигатель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

