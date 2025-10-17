Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, две трети столичных трамваев будут беспилотными уже к 2030 году.

Мэр отметил, что перед тем, как автоматический транспорт выходит на линию с пассажирами, проводятся многочисленные и серьезные испытания. Сейчас два беспилотных трамвая-лаборатории ездят с водителем по пяти маршрутам Краснопресненской сети.

