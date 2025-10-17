Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Собянин: Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу

Собянин: пешеходный мост через Черное озеро связал Некрасовку и Люберцы

Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошёво-Мневники и Куркино

Собянин: пешеходный мост через Черное озеро связал Некрасовку и Люберцы

Собянин: программа реновации почти вдвое повышает энергоэффективность домов

Собянин сообщил, что единую систему управления энергоресурсами создадут в Москве

Сергей Собянин: новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Собянин подчеркнул приоритетность поддержки участников СВО и их семей

Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, две трети столичных трамваев будут беспилотными уже к 2030 году.

Мэр отметил, что перед тем, как автоматический транспорт выходит на линию с пассажирами, проводятся многочисленные и серьезные испытания. Сейчас два беспилотных трамвая-лаборатории ездят с водителем по пяти маршрутам Краснопресненской сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспорттехнологиигородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика