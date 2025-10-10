Форма поиска по сайту

Новости

10 октября, 16:15

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте шесть метров будет готов в 2027 году. Его строят на месте устаревшего московского монорельса. О том, как идут работы, в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, парк объединит пять районов – Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский. Там живут более 300 тысяч москвичей.

