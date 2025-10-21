Три коммерческих помещения в центре Москвы выставлены на торги

Фото: 123RF.com/itchaznong

Три коммерческих помещения в районах Тверском, Арбат и Хамовники выставлены на торги. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объекты площадью от 71,8 до 113,4 квадратного метра расположены на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке. Назначение коммерческих помещений свободное. Благодаря этому собственники данных пространств смогут открыть там любой бизнес, в том числе в сфере образовательных, косметологических или фитнес-услуг.

При этом основанное в 1870-е годы здание, которое находится на Лесной улице, является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше в нем жил купец Н. М. Шерупенков, а в 1890-х там было Миусское городское начальное училище. Также пространство связано с писателем Антоном Чеховыми и его братом Иваном.

В связи с этим владелец коммерческого помещения, расположенного на третьем этаже, должен будет соблюдать все требования, предусмотренные охранным обязательством.

Здание на Поварской улице находится на втором этаже, а пространство в Денежном переулке – в подвале. Все объекты подключены к основным коммуникациям.

Подать заявку на участие в торгах можно 29 октября и 6 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Аукцион в зависимости от лота состоится с 7 по 18 ноября.

Пуртов также отметил, что Центральный административный округ (ЦАО) является одним из лидеров по востребованности частей города для старта и расширения бизнеса. По его словам, участие в торгах – самый надежный способ покупки помещений, зданий и земельных участков. С перечнем объектов можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.

С начала 2025 года столица реализовала на городских аукционах 48 нежилых зданий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева уточнила, что 41 объект был продан в собственность, а 7 – сданы в аренду.

Почти половина всех реализованных зданий расположена в центре Москвы. В среднем на один лот претендовали 4 участника, однако за некоторые объекты конкурировали более 10 предпринимателей. Самым востребованным стал участок на улице 800-летия Москвы (дом 1а), за который боролись 16 участников.

