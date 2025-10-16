48 нежилых зданий реализовала Москва на аукционах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2025 года Москва реализовала на городских аукционах 48 нежилых зданий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вице-мэр уточнила, что 41 объект был продан в собственность, а 7 – сданы в аренду. Почти половина всех реализованных зданий расположена в Центральном административном округе столицы.

"Для ряда коммерческих проектов инвесторам требуются отдельно стоящие здания. Это обусловлено как масштабом и концепцией бизнеса, так и необходимостью обеспечения специфических условий эксплуатации, требованиями к безопасности или логистике", – отметила Багреева.

По ее словам, в среднем на один лот претендовали 4 участника, однако за некоторые объекты конкурировали более 10 предпринимателей. Самым востребованным стал участок в Северном административном округе на улице 800-летия Москвы (дом 1а), за который боролись 16 участников.

Среди проданных – три здания, являющиеся объектами культурного наследия. Они находятся в Леонтьевском переулке, на Старой Басманной улице и в Большом Дровяном переулке. По условиям договоров, новые владельцы обязаны провести реставрацию этих исторических строений.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что одним из крупнейших лотов стало трехэтажное здание площадью более 6 тысяч квадратных метров в технопарке "СТМП-Зеленоград", где инвестор сможет разместить производственное предприятие.

Торги проходят в электронном формате на площадке "Росэлторг", что позволяет предпринимателям участвовать в них дистанционно. Витриной аукциона выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации.

Ранее Москва выставила на торги 2 нежилых помещения в исторических зданиях около станции метро "Чистые пруды". По словам Пуртова, объекты можно будет приспособить под бизнес проекты. Помещение с меньшей площадью располагается на первом этаже здания, а с большей – в подвале.