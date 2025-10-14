Город выставил на торги 2 помещения в исторических зданиях у станции "Чистые пруды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги 2 нежилых помещения в исторических зданиях около станции метро "Чистые пруды". Объекты можно будет приспособить под бизнес-проекты, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Эти объекты находятся в исторических зданиях в Милютинском и Гусятниковом переулках, хранящих память о творчестве живописца Евгения Лансере и жизни дворян Плещеевых. Площадь помещений составляет 61,1 и 187,6 квадратного метра соответственно", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Объект с меньшей площадью располагается на первом этаже здания, а с большей – в подвале. В них есть электричество, газо- и водоснабжение, канализация.

Здания признаны объектами культурного наследия регионального значения, поэтому покупателям необходимо соблюдать предусмотренные охранным обязательством требования.

Заявки на торги принимаются до 21 и 29 октября, аукционы состоятся 30 октября и 7 ноября.

Ранее в Бирюлеве Восточном выставили на торги 34 коммерческих помещения свободного назначения. Предприниматели могут открыть там кафе, пекарни, магазины, химчистки или детские развивающие центры. Заявки на участие в аукционах будут приниматься с 20 по 29 октября, сами торги состоятся в период с 29 октября по 10 ноября.

