30 октября, 06:30

Экономика

Минцифры РФ предложило оформлять кредиты через цифровой профиль

Министерство цифрового развития России разработало проект постановления, позволяющий оформлять кредиты и другие банковские продукты без посещения отделений финансовых организаций. Документ размещен для общественного обсуждения.

Согласно проекту, банки смогут получать из цифрового профиля гражданина сведения о судимости, банкротстве, а также информацию о непричастности к экстремистской деятельности или терроризму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

