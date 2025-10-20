Новак заявил о планах накопить запасы топлива в России за счет снижения спроса

Фото: depositphotos/blinow61

Власти России планируют накопить запасы топлива до нормативных значений за счет сезонного снижения спроса, рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, сейчас правительство фиксирует снижение спроса. Важно, чтобы он был обеспечен предложением.

"Чтобы были остатки нормативные, которые позволяют в случае каких-то колебаний использовать. Например, мы использовали часть накопленных средств, остатков, но не все, в период повышенного спроса, это август – сентябрь", – сказал Новак в интервью телеканалу "СоловьевLIVE".

Как добавил вице-премьер, кабмин также сохраняет цель сдерживать рост цен на топливо на АЗС в пределах инфляции.

В октябре правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года. Комментируя эту меру, Новак отметил, что необходимости в поставке зарубежного топлива пока нет.

При этом АЗС в некоторых российских регионах ограничили объемы отпуска бензина. Вместе с тем для устранения дефицита топлива правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года.

