Лимит на продажу бензина увеличен в Крыму до 30 литров на человека

Фото: 123RF.com/minervastock

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил об увеличении лимита на продажу топлива на АЗС региона до 30 литров в сутки на человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал политика.

Вместе с тем продажа топлива была организована на большем количестве заправок. В частности, если 19 октября их число не превышало 90, то сейчас в свободной продаже бензин можно приобрести на 130 автозаправочных станциях.

В конце сентября в Крыму было введено ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Кроме того, глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в регионе на месяц заморожены цены на бензин.

В частности, стоимость дизельного топлива не должна превышать 75 рублей за литр, а бензин марки АИ-92 не может стоить больше 70 рублей. На бензин марок АИ-95 и АИ-95 Премиум действует лимит в размере 76 и 80 рублей за литр соответственно.

Аксенов пояснял, что перебои с топливом на полуострове возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах в России. При этом все соцобъекты, коммунальные и экстренные службы обеспечивались топливом в полном объеме.