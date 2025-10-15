Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия обнулила импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года. Такое решение приняло правительство, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании с Владимиром Путиным.

Таким образом, по его словам, созданы условия для импорта автомобильного бензина.

"Приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами в поставке бензина на российский рынок", – сказал Цивилев.

Кроме того, еще одной мерой по стабилизации рынка топлива стало использование потенциала ранее накопленных запасов на НПЗ и нефтебазах. Плановые ремонты на данных объектах были перенесены.

О том, что Россия имеет возможности для импорта топлива, включая бензин и дизель, ранее сообщал вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что действовавшая пошлина в 5% делала закупку невыгодной.

Информация о нехватке или проблемах с поставками бензина на некоторые российские АЗС начала появляться в августе. Сетям пришлось частично ограничить отпуск топлива или временно продавать только дизель.

На этом фоне правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года. Кроме того, Путин отменил до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов.

