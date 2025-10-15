Вице-премьер Новак не исключил возможность импорта топлива

Фото: depositphotos/zorandim

Россия имеет возможности для импорта топлива, включая бензин и дизель, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что законодательство предусматривает такую возможность, однако ранее действовала 5% пошлина, которая делала импорт невыгодным. В настоящий момент правительство обнулило ее, поэтому экономические операторы могут поставлять бензин, дизельное топливо и нефтепродукты.

"Но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, поэтому возможностей не так много. Поэтому если экономические операторы будут находить возможности для импорта, то такая возможность будет предоставлена", – пояснил Новак.

Информация о нехватке или проблемах с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начала появляться еще в августе. Сетям пришлось частично ограничить отпуск топлива или временно продавать только дизель.

В СМИ также появились сведения, что владельцы региональных сетей АЗС якобы получили письма от ФАС с просьбой снизить цены.

Спустя время кабмин продлил полный запрет экспорта бензина до конца года. Ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.

Кроме того, Владимир Путин отменил до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов.

