Национальный автосоюз предложил ФАС ввести потолок цен на АЗС

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщает газета "Известия".

В рамках данной инициативы НАС предлагает ввести специальный механизм контроля, который будет рассчитываться с помощью ценового индекса. В частности, стоимость топлива не должна быть выше средней цены в регионе в соответствующий день прошлого года с учетом уровня накопленной инфляции.

В своем обращении Шапарин напомнил, что в этом году сразу несколько АЗС необоснованно завышали цены, несмотря на рекомендации регулирующих органов. Это приводило к проверкам и применению антимонопольных мер.

Информация о нехватке или проблемах с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начала появляться еще в августе. Сетям пришлось частично ограничить отпуск топлива или временно продавать только дизель.

Позже СМИ сообщили, что владельцы региональных сетей АЗС якобы получили письма от ФАС с просьбой снизить цены. В свою очередь, в правительстве России заявляли, что видят небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива и уже работают над вопросом увеличения объемов производства и обеспечения рынка внутри страны.

Спустя время кабмин продлил полный экспорт бензина до конца года. Ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей. Кроме того, Владимир Путин отменил до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов.

Однако теперь правительство РФ и Минэнерго России планирует продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива. В частности, для этого разработана модель, которая позволит контролировать стоимость бензина на основе потребительской активности.