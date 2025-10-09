В России разработали модель мониторинга цен на бензин

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В России создана модель, которая позволит контролировать стоимость бензина на основе потребительской активности. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

По данным кабмина, вице-премьер Александр Новак провел несколько совещаний по поводу ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В результате по его поручению была создана модель для того, чтобы на основе потребительской активности отслеживать цены на бензин.

В правительстве отметили, что эта модель поможет контролировать динамику цен на бензин в разных регионах России и объем потребления горючей смеси. Это, по мнению властей, позволит оперативно реагировать на ситуацию.

В августе стала появляться информация о недостаточном количестве бензина в некоторых региональных АЗС, а также о перебоях с поставками горючей смеси. Сети частично ограничили отпуск топлива либо временно продавали только дизель.

Причиной дефицита стал сезонный спрос при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. При этом Новак называл ситуацию с бензином контролируемой. По его словам, баланс спроса и предложений обеспечен.

Несмотря на это, правительство продлило полный экспорт бензина до конца года. Ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.

