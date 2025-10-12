Правительство РФ намерено продолжать стабилизировать рынок топлива в ручном режиме

Фото: depositphotos/zorandim

Правительство РФ и Минэнерго России намерены продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива, для этого принимается весь спектр необходимых инструментов, сообщили в министерстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе является "абсолютным приоритетом". Кроме того, до конца 2025 года введены временные запреты на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей", что позволяет не допустить перепродажу топлива, предназначенного для внутреннего рынка.

Помимо этого, стабилизации цен на бензин поспособствует введение моратория на обнуление топливного демпфера.

"Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", – пояснили в министерстве.

В то же время отмена акциза для дизельного топлива из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его зимних сортов за счет увеличения предельной температуры его фильтруемости и застывания.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отменил до мая 2026 года акцизы на дизельное топливо, которое создавалось с помощью смешения данного топлива, авиационного керосина и иных элементов. Мера затрагивает топливо, выпущенное российскими компаниями, которые не имеют свидетельства о регистрации лица, совершающего действия по переработке нефтяного сырья.

