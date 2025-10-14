Форма поиска по сайту

14 октября, 08:00

Общество

Платежная система "Мир" и торговая сеть "Пятерочка" предложили пенсионерам скидки 15%

Платежная система "Мир" и торговая сеть "Пятерочка" предлагают пенсионерам совершить покупки со скидкой 15%. До 30 ноября пожилые люди смогут сэкономить при оплате товаров картой "Мир" с момента открытия магазинов торговой сети до 15:00.

Для получения скидки перед оплатой необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий статус пенсионера, а также карту "X5 Клуба", а затем оплатить покупки любой банковской картой "Мир".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

