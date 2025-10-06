Эксперт объяснил, почему россияне стали чаще покупать одежду онлайн

Директор аналитической компании Дмитрий Чумаков объяснил, почему россияне стали чаще покупать одежду онлайн, а не в магазинах в торговых центрах. По его словам, многие поняли, что это удобно, так как можно сразу примерить несколько вещей.

При этом не нужно тратить время на дорогу и посещение нескольких магазинов. Благодаря этому можно уделять больше внимания работе, заниматься спортом и ходить встречи с друзьями.

