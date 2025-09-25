В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы онлайн-товаров

В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы. С такой инициативой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, данный механизм поможет бороться со злоупотреблениями со стороны покупателей, которые, например, заказывают много одежды, а потом отказываются от нее. Возможные ограничения планируют обсудить с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.