Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:30

Общество

В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы онлайн-товаров

В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы онлайн-товаров

Новогодние каникулы в России продлятся 12 дней

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 25 сентября

Уголовная ответственность грозит россиянам за рекомендацию лекарств в соцсетях

В РФ могут ограничить возврат товаров на маркетплейсах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

"Миллион вопросов": врач рассказал, как сохранить зрение

Россиянам могут запретить заходить в общественные места с питомцами

"Вопрос спорный": в ГД предложили запретить ходить с собаками в магазины, аптеки и кафе

В Общественной палате чествовали представителей строительного комплекса России

В России могут появиться невозвратные тарифы на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы. С такой инициативой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, данный механизм поможет бороться со злоупотреблениями со стороны покупателей, которые, например, заказывают много одежды, а потом отказываются от нее. Возможные ограничения планируют обсудить с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика