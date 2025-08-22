Технологии информационного моделирования будут внедрены в градостроительство Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожная карта по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) и автоматизированного проектирования в градостроительную политику подписана в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Утверждение дорожной карты по внедрению ТИМ – это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Впервые технологии информационного моделирования начали использовать в 2022 году, за это время с их помощью было спроектировано более 90 объектов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В карту входят пилотные проекты, внедрение автоматизированных проверок на коллизии и наполненность моделей, а также формирование реестра машиночитаемых требований.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, особое внимание уделяется созданию и проверке единых стандартов цифровой информационной модели на платформе "Строимпросто". Благодаря этому можно устанавливать и устранять ошибки на ранних стадиях. Планируется, что система будет готова к полномасштабному внедрению к 2026 году.

Как уточнил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, реализация дорожной карты позволит унифицировать процессы подготовки и проверки цифровой информационной модели (ЦИМ) перед направлением на экспертизу.

В план включены два основных направления, которыми стали полномасштабное внедрение ЦИМ на этапе проектирования и развитие отечественного программного обеспечения. В реализации принимают участие профильные проектные и экспертные IT-организации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что цифровые решения служат отличным подспорьем в сфере градостроительства, помогая снижать затраты, ускорять и контролировать процесс работ, избегать ошибок, а также заботиться о здоровье специалистов.

Каждый год в столице возводят свыше 10 миллионов квадратных метров жилья и коммерческих объектов, а также сотни сооружений транспортной, инженерной и другой необходимой инфраструктуры. По словам мэра, обеспечить такие объемы было бы невозможно без современных цифровых технологий.

