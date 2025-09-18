Тамбов возглавил топ самых недорогих направлений для новогодних каникул 2026 года

Фото: ТАСС/Zuma/Demian Stringer

Тамбов возглавил топ самых недорогих российских направлений для отдыха на новогодних каникулах в 2026 году, сообщает RT со ссылкой на аналитиков одного из сервисов для планирования путешествий.

Перелет в Тамбов обойдется в 8,6 тысячи рублей за путь туда и обратно, а проживание в трехзвездочном отеле – около 6,6 тысячи рублей в сутки. Чуть дороже выйдет поездка в Ярославль – 11 тысяч за билет и 5,4 тысячи за ночь, а также в Псков – 11,7 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Кроме того, в топ вошли Череповец, Калуга, Саранск и Петрозаводск.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным стал Минск (24 тысячи рублей – перелет и 7 тысяч рублей – проживание), Астана (27,8 тысячи и 2,6 тысячи рублей), а также Наманган в Узбекистане (28 тысяч и 10,2 тысячи рублей соответственно).

При этом 26% опрошенных россиян планируют провести зиму 2025–2026 года за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из финансовых маркетплейсов, пишет "Газета.ру".

18% респондентов проведут отпуск в теплых странах, но 56% признались, что останутся в этот сезон дома и поедут отдыхать летом. Среди направлений для зимнего отдыха лидируют Юго-Восточная Азия (52%), Турция и Египет (31%), а также ближневосточные страны (17%).

Однако предпочтения граждан сильно отличаются в зависимости от региона проживания, выяснили аналитики. Например, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока чаще выбирают зимний отдых в Азии, Турция и Египет популярны среди жителей Центральной России, а проживающие на юге страны обычно реже задумываются о таких поездках, так как их климат делает зимовку за границей менее актуальной.

Также выяснилось, что 32% опрошенных россиян каждый месяц откладывают на зимовку часть зарплаты, 23% используют накопительные счета и вклады, а 15% экономят на повседневных тратах. Также 9% зарабатывают на инвестициях.

10% респондентов заявили, что решили летом поработать без выходных, чтобы накопить на зимний отпуск, а 8% с этими же целями поехали на вахту. При этом 3% граждан планируют брать кредит, чтобы оплатить зимовку.

28% надеются уложиться в 100 тысяч рублей, 25% готовы потратить на зимний отдых около 200 тысяч, 37% – от 200 до 400 тысяч, а 10% – свыше 400 тысяч рублей.

Для 46% россиян главной причиной зимовки в теплых странах является климат, еще 29% замечают, что стоимость жизни в таких государствах часто ниже, чем в РФ, а возможность поработать удаленно в хороших условиях оценили 15% респондентов. Для 10% граждан важен культурный аспект путешествия.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России на 10% выросло число онлайн-бронирований отелей и апартаментов среди иностранных туристов.

При этом Москва остается самым популярным направлением: каждое второе бронирование жилья приходится на столицу. Здесь средняя стоимость ночи в гостиницах и отелях для гостей составляет 13,2 тысячи рублей, что на 2% больше прошлогоднего показателя – 12,9 тысячи рублей.

