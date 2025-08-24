Форма поиска по сайту

24 августа, 09:15

Общество

Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России в 2025 году

Температура составит 19 градусов днем 24 августа

Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы альпинистки

Житель Подмосковья вырастил тыкву весом больше тонны

В столице может потеплеть в конце августа и начале сентября

Цистерна с углекислотой взорвалась в Нижегородской области во время ДТП

Теплые дни могут наступить в Москве ближе к сентябрю

В Москве скончался журналист Кирилл Вышинский

Осенняя погода прогнозируется в Москве на следующей неделе

Фестиваль самодельных летательных аппаратов проходит в Москве

Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России 2025 году. Жители страны будут отдыхать 3 и 4 ноября, а затем 8 и 9 ноября.

4 ноября отмечается День народного единства. Присоединенный к нему выходной перенесен с 1 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Ермакова

