Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России в 2025 году

Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России 2025 году. Жители страны будут отдыхать 3 и 4 ноября, а затем 8 и 9 ноября.

4 ноября отмечается День народного единства. Присоединенный к нему выходной перенесен с 1 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.