24 августа, 09:15Общество
Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России в 2025 году
Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной в России 2025 году. Жители страны будут отдыхать 3 и 4 ноября, а затем 8 и 9 ноября.
4 ноября отмечается День народного единства. Присоединенный к нему выходной перенесен с 1 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В ГД предложили сократить новогодние праздники до пяти дней
- "Вопрос спорный": в Госдуму поступило предложение сделать 1 сентября выходным днем