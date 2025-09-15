Форма поиска по сайту

Новости

15 сентября, 07:15

Общество

Лайки и смайлики в соцсетях могут повлечь штраф или арест

За лайки и смайлики в соцсетях может грозить штраф или арест. Нецензурные или оскорбительные реакции могут обернуться наказанием, а за использование запрещенной символики предусмотрен арест до 15 суток.

Куда серьезнее последствия для тех, кто распространяет шутки с признаками ненависти к нации или религии. В случае оправдания терроризма за подобные публикации можно получить срок до 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Ермакова

