"Новости дня": карты Visa и Mastercard могут перестать работать в России

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard в скором времени могут перестать работать в России. После ухода этих систем с отечественного рынка российские банки продлили сроки действия карт для удобства клиентов, однако теперь банкоматы и платежные терминалы могут отказывать в проведении операций.

Центральный банк заявил, что пока не планирует резких ограничений, а банки заранее предупредят клиентов о предстоящих изменениях. На этом фоне эксперты призывают москвичей быть внимательнее к звонкам мошенников, которые под предлогом замены карт могут пытаться получить коды и пароли.

Подробнее – в программе "Новости дня".