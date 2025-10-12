Форма поиска по сайту

12 октября, 05:10

Экономика

"Новости дня": карты Visa и Mastercard могут перестать работать в России

"Новости дня": карты Visa и Mastercard могут перестать работать в России

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard в скором времени могут перестать работать в России. После ухода этих систем с отечественного рынка российские банки продлили сроки действия карт для удобства клиентов, однако теперь банкоматы и платежные терминалы могут отказывать в проведении операций.

Центральный банк заявил, что пока не планирует резких ограничений, а банки заранее предупредят клиентов о предстоящих изменениях. На этом фоне эксперты призывают москвичей быть внимательнее к звонкам мошенников, которые под предлогом замены карт могут пытаться получить коды и пароли.

Подробнее – в программе "Новости дня".

