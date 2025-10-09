Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет

Средний срок ипотечного кредита в России превысил 25 лет, что заставляет многих заемщиков задуматься о досрочном погашении. Эксперты предлагают две основные стратегии: ежемесячное внесение суммы, превышающей обязательный платеж, даже на 5 000 рублей, что значительно сократит переплату, или накопление средств на банковском вкладе с последующим крупным платежом, что особенно выгодно при льготных ипотечных ставках.

При досрочном погашении необходимо подавать в банк заявление о направлении средств именно на уменьшение кредита. Дополнительно заемщики могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом до 650 тысяч рублей и сэкономить на страховке, выбирая компанию самостоятельно или используя 14-дневный период охлаждения для отказа от полиса. Наибольший эффект от досрочного погашения достигается в первой половине срока кредита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.