09 октября, 08:00

Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет

Средний срок ипотечного кредита в России превысил 25 лет, что заставляет многих заемщиков задуматься о досрочном погашении. Эксперты предлагают две основные стратегии: ежемесячное внесение суммы, превышающей обязательный платеж, даже на 5 000 рублей, что значительно сократит переплату, или накопление средств на банковском вкладе с последующим крупным платежом, что особенно выгодно при льготных ипотечных ставках.

При досрочном погашении необходимо подавать в банк заявление о направлении средств именно на уменьшение кредита. Дополнительно заемщики могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом до 650 тысяч рублей и сэкономить на страховке, выбирая компанию самостоятельно или используя 14-дневный период охлаждения для отказа от полиса. Наибольший эффект от досрочного погашения достигается в первой половине срока кредита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоДарья КрамароваНаиль ГубаевВладимир Дементьев

