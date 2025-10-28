Собянин принял участие в совещании о развитии электронной промышленности

Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности. В нем принял участие Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках совещания Мишустин обратил внимание на принятые Владимиром Путиным и кабмином меры. Он отметил, что для поддержки радиоэлектронной промышленности в условиях санкционного давления используются субсидии на разработку и организацию выпуска новых видов продукции.

Также предприятиям доступна поддержка в рамках программ от Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы.

"Помогаем компаниям запустить научные изыскания, которые необходимы в первую очередь для создания собственных решений. Формируем условия для расширения и обновления заводских мощностей, повышения уровня автоматизации технологических линий", – указал премьер-министр.

Как подчеркнул Мишустин, за последние пять лет на это было выделено свыше полутриллиона рублей. Кроме того, на ближайшие три года проект федерального бюджета предполагает еще более 250 миллиардов рублей. Вместе с тем председатель правительства рассказал, что планируется сформировать дополнительные стимулы для привлечения бизнеса к наукоемким проектам.

По словам премьер-министра, российский лидер поручил за пять лет увеличить долю отечественной электронной продукции до 70%. В прошлом году она составила около 53%.

"Чтобы достичь обозначенной цели, необходимо сосредоточить наши усилия на развитии прорывных технологий и инфраструктуры для изготовления широкой номенклатуры радиоэлектронных изделий", – сказал он.

Более того, планируется освоить выпуск микросхем с современными топологическими нормами, что поспособствует повышению уровня локализации аппаратуры в ключевых отраслях экономики России, добавил Мишустин.

Ранее стало известно, что правительство планирует обложить пошлинами операции по внесению сведений о товарах в систему "Честный знак" и направить полученные средства на развитие электроники.

В частности, эти средства предлагается использовать для финансирования госпрограмм "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие России". При этом конкретный размер пошлины пока неизвестен.

