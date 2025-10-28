Сбер оценил убытки банков при вводе НДС на оплату картой в свыше 200 млрд рублей

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Убытки банковского сектора из-за отмены льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании банковских карт могут превысить 200 миллиардов рублей, заявил финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

"В зависимости от конкретных решений, конечно, сумма может быть намного меньше", – цитирует его "Интерфакс".

Как только перечень налогооблагаемых операций станет известен, финансовым организациям придется решить, будут ли они переносить новый налог на тарифы, и если да, то в каком объеме.

В частности, Сбер планирует изучить этот момент в контексте возможного применения вычетов по НДС. Если такой вычет будет доступен, то налоговая нагрузка будет меньше. Однако в другом случае повышение тарифов может привести к оттоку клиентов, предупредил Скворцов.



22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 20 до 22%. Документ предусматривает отмену действовавшего с 2006 года освобождения от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинга и эквайринга.

Кроме того, порог годовой выручки предприятий, которые применяют упрощенную систему налогообложения, будет снижен в 6 раз, до 10 миллионов рублей. Налоговая реформа позволит дополнительно наполнить федеральный бюджет на сумму в 4,423 триллиона рублей. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.

