Представитель Парка Горького рассказал о планах по реставрации скульптур в "Музеоне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть постаментов и скульптур "Музеона" по результатам планового обследования была признана находящейся в неудовлетворительном состоянии, сообщил замдиректора по комплексному благоустройству территории Парка Горького Андрей Высочинский.

"Принято решение переместить эти объекты из основной экспозиции. Важно понимать, что вся коллекция, это 540 скульптур, постоянно находится под воздействием окружающей среды – дождя, ветра и перепадов температур. Это приводит к естественному износу", – поделился он.

По его словам, специалисты, включая реставраторов, ежегодно проводят плановые работы по чистке и поддержанию состояния десятков объектов.

Высочинский отметил, что работы проводятся как на территории парка, так и на специализированных площадках, в зависимости от сложности повреждений. При этом, он уточнил, что ранее таких масштабных работ не проводилось.

"Сейчас наша главная задача – сохранить эти музейные объекты", – пояснил Высочинский.

