В Москве объявлен конкурс на разработку концепции кластера "Ломоносов-2"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве объявлен конкурс на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2", который расположится на территории научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технического центра на Воробьевых горах", – отметил вице-мэр.

Заявки на участие принимаются до 24 ноября, итоги конкурса будут подведены в феврале – марте 2026 года. Участникам предстоит внести предложения по благоустройству и разработать параметры архитектурного вида кластера. Также должны быть предусмотрены решения по транспортно-пешеходным схемам. Концепции должны быть связаны с уже существующей транспортной сетью и застройкой.

Площадь нового кластера составит 60 тысяч квадратных метров. Высота – 55 метров. Также там будет и подземная парковка. Одновременно в нем смогут находиться 5,5 тысячи человек.

Ранее в столице объявили конкурс на создание дизайн-концепции павильона № 51 "Мясная промышленность" на ВДНХ, который станет пространством Музея градостроительства Москвы. Участникам нужно разработать концепцию мобильных решений для сменных экспозиций. При этом необходимо учитывать статус объекта культурного наследия и предусматривать минимальное воздействие на оригинальные конструкции.

