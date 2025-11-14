Сергунина: карьерный форум для молодежи пройдет в столице 29–30 ноября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С 29 по 30 ноября столичный кластер "Ломоносов" станет площадкой для проведения форума-выставки "Город. Карьера. Бизнес". Мероприятие соберет студентов вузов и колледжей, молодых специалистов и представителей крупных работодателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, программа включит в себя карьерные консультации, лекции и мастер-классы. Кроме того, более 100 компаний представят свои вакансии и программы стажировок в различных сферах, включая цифровые технологии, дизайн и многие другие.

Также каждый желающий сможет пройти добровольный квалификационный экзамен, который охватывает более 70 профессий, таких как инженер-конструктор, специалист по гостиничному делу, ИТ-аналитик, продюсер и архитектор. За успешное прохождение будут выдаваться сертификаты, подтверждающие уровень компетенций, и рекомендации для трудоустройства в партнерских организациях.

Вместе с тем на выставке представят стенды компаний, где можно будет не только пообщаться с потенциальными работодателями, но и сразу отправить резюме и пройти собеседование.

Кроме того, молодым людям расскажут о возможностях стажировок в правительстве Москвы и о том, как запустить собственный проект с помощью программы поддержки технологического предпринимательства "Академия инноваторов".

В рамках практических занятий участников научат работать с нейросетями и создавать чат-боты, а также проведут лекции по основам самопрезентации и особенностям работы в перспективных отраслях.

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

Ранее в столице впервые прошли пять нетворкинг-сессий для молодежи, в рамках которых участники смогли познакомиться с возможностями для профессионального развития и реализации собственных проектов. Эксперты рассказали о стипендиях правительства Москвы и инициативах, включая "Студенческие парламентские клубы", "Новые медиа", "Спецкор" и "Школу дебатов".