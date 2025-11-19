10-месячного ребенка вызволили из заблокированного авто в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вызволили 10-месячного ребенка из заблокированного автомобиля в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем в среду, 19 ноября, в поселке Фабрики имени 1 Мая. Мать ребенка вышла из машины, после чего двери заблокировались.

Спасатели прибыли на место и вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента. Ребенок не пострадал, дополнительная помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) обнаружили 7 собак, 5 кошек и хомяка в автомобилях нарушителей правил парковки.

В столичном Дептрансе предупредили, что забытый в холодное время в машине питомец может получить переохлаждение и испытать стресс. Кроме того, инспекторы просто могут не заметить его при эвакуации, если он спрячется под сиденьем.

