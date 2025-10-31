Кошек, собак и хомяка нашли в машинах нарушителей правил парковки в Москве с начала года

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кошек, собак и хомяка обнаружили сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в машинах нарушителей правил парковки в столице с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Всего в неправильно припаркованных автомобилях за это время были обнаружены 13 животных. Среди них 1 хомяк, 5 кошек и 7 собак. Их хозяева заплатили штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 4,5 тысячи рублей.

В Дептрансе призвали не забывать животных в машине, так как это угрожает их здоровью и жизни. В осенне-зимний период питомец, забытый в салоне автомобиля, может получить переохлаждение и испытать стресс. Ему не будет хватать кислорода и воды. Если животное спрячется под сиденьями, то инспекторы могут не заметить его при эвакуации.

"Мы настоятельно призываем водителей быть ответственными и помнить, что безопасность на дорогах столицы зависит от каждого. Это касается не только ситуаций с оставленными в припаркованных машинах домашними животными, но и, в первую очередь, защиты жизни и здоровья детей-пассажиров и других участников движения", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП и привести к трагедии.

Ранее стало известно, что в сентябре в поездах МЦД пассажиры забыли резиновые сапоги, тыкву и дождевик. Также на склад забытых вещей были доставлены 5 пар солнцезащитных очков, 9 зонтов и даже пакет с каштанами.

