1,6 тысячи деревьев украсят улицы в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 1,6 тысячи деревьев высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более тысячи деревьев из них – это крупномеры лиственных пород, а 600 – хвойные растения.

Отмечается, что взрослые деревья будут сочетаться с многолетними и низкорослыми. Верхний ярус займут клены, липы и дубы, а нижний – спирея, барбарис и другие растения. Композиции из хвойных и многолетников появятся у станций метро и торговых центров. Такие деревья, как липы, украсят разделительные полосы на дорогах.

Специалисты подбирают деревья, которые могут легко адаптироваться к городским условиям и внешне соответствуют облику пространства. Они очищают воздух, защищают жилые дома от дорожной пыли и создают тень, поэтому очень важно организовать зону между дорогами и жилой застройкой.

Для высадки готовятся специальные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, чтобы защитить корни от гниения.

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи крупномеров высадят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Более 1,1 тысячи из них – это мелколистная липа "Паллида".

Также подобраны остролистные клены, вязы и ивы. Возраст деревьев – 10–30 лет, а их высота составляет от 4 до 7 метров. Все они выращены в питомниках, где их специально готовят к пересадке.

