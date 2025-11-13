Форма поиска по сайту

13 ноября, 13:45

Городские цветники подготовили к зиме в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты подготовили городские цветники к зимнему сезону в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках работ специалисты провели подкормку растений удобрениями, очистили клумбы от мусора и сорняков, обработали многолетники от болезней и вредителей, провели обрезку растений и закрыли кустовые розы специальным защитным материалом.

"После завершения работ задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства подготовили городские фонтаны к зимнему сезону. Мастера слили воду, провели очистку чаш, скульптур и оборудования, промыли сооружения. После этого они демонтировали фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, смонтировали заглушки.

Сооружения со сложными коммуникациями защищаются зимой специальными конструкциями. Например, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" закрывают надувным куполом.

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой

